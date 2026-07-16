Una motocicleta, una nota y un hombre sin vida: el misterioso caso de Julián Quintero

Santander

Las autoridades investigan las circunstancias que rodean la muerte de Julián Quintero Acuña, de 37 años, cuyo cuerpo fue encontrado durante la mañana del jueves 16 de julio cerca de la represa de Topocoro, en Santander.

De acuerdo con la información conocida, el hombre apareció junto a una motocicleta AKT NKD, con las placas DXT-94I. En el mismo lugar también habría sido encontrada una nota cuyo contenido no ha sido revelado públicamente.

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El hallazgo generó inquietud entre habitantes y personas que transitaban por el sector, quienes dieron aviso a las autoridades para que atendieran la situación.

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Unidades judiciales llegaron al lugar para realizar la inspección técnica, recopilar los elementos encontrados y adelantar el levantamiento del cuerpo, que posteriormente sería trasladado a Medicina Legal.

Los análisis forenses serán fundamentales para establecer la causa exacta de la muerte de Julián Quintero y determinar cuánto tiempo llevaba en el sitio antes de ser encontrado.

La motocicleta, la nota y otros elementos localizados en el lugar serán analizados como parte de la investigación. Por ahora, no se ha confirmado que el escrito haya sido elaborado por la víctima ni se conoce si contiene información relacionada con lo sucedido.

Las autoridades tampoco han establecido públicamente si el caso corresponde a un accidente, un hecho violento o una muerte ocurrida bajo otras circunstancias.

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La investigación continúa para reconstruir los últimos movimientos de Julián Quintero Acuña y esclarecer completamente lo sucedido cerca de la represa de Topocoro.