Una historia de talento y perseverancia que llevó a una estudiante de Bucaramanga hasta Singapur.

Colombia

Lo que comenzó como un sueño familiar y una campaña solidaria en las calles de Bucaramanga terminó convertido en una medalla internacional para Colombia.

Danna Sofía Zaraza Morantes, estudiante del Colegio Gabriela Mistral, logró destacarse en uno de los encuentros académicos más importantes para jóvenes amantes de las matemáticas. Su camino inició con la obtención de una medalla de oro en la Singapore and Asian Schools Math Olympiad, SASMO, resultado que le permitió clasificar a la Singapore International Math Olympiad Challenge, SIMOC.

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Con este logro, Danna Sofía se convirtió en una estudiante de un colegio público de Bucaramanga y de Santander en alcanzar esta clasificación, un reconocimiento que evidenció su disciplina, preparación y capacidad académica.

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Durante la competencia desarrollada en Singapur, la joven representó a Colombia y obtuvo una medalla de bronce en la modalidad Math Warriors, enfrentándose a estudiantes provenientes de distintos países.

Sin embargo, llegar hasta ese escenario internacional no fue sencillo. Para reunir los recursos necesarios para el viaje, Danna Sofía y su familia adelantaron diferentes actividades con el apoyo de la comunidad. Una de ellas fue la venta de stickers en semáforos de Bucaramanga, donde buscaron la solidaridad de los ciudadanos para hacer posible su participación.

Aquella iniciativa, realizada con esfuerzo y esperanza, permitió que la estudiante pudiera viajar y demostrar su talento fuera del país. Hoy regresa con una medalla que representa no solo su trabajo personal, sino también el respaldo de las personas, empresas, instituciones y patrocinadores que decidieron creer en ella.

Su historia se convirtió en un ejemplo de perseverancia para otros niños y jóvenes. Danna Sofía demostró que las dificultades económicas no necesariamente deben detener un sueño cuando existen disciplina, talento, acompañamiento familiar y una comunidad dispuesta a apoyar.

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La medalla obtenida en Singapur deja en alto el nombre de Bucaramanga, Santander y Colombia, y confirma el potencial de los estudiantes de instituciones públicas cuando reciben oportunidades para desarrollar sus capacidades.