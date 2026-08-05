Santander refuerza vigilancia por aumento de casos de tos ferina

Santander

Las autoridades sanitarias mantienen reforzada la vigilancia epidemiológica por el comportamiento de la tos ferina en Santander, donde se han confirmado 48 casos durante lo corrido de 2026.

De acuerdo con el reporte conocido con corte a la semana epidemiológica 28, Cerrito registra 21 casos y Concepción siete. En conjunto, ambos municipios concentran 28 diagnósticos, equivalentes al 58 % del total departamental.

La situación ha tenido una incidencia especial entre integrantes de comunidades indígenas. De los 48 casos confirmados, 28 corresponden a esta población y 21 están relacionados con la comunidad Agua Blanca, asentada en la provincia de García Rovira.

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El Instituto Nacional de Salud ya había identificado desde enero un conglomerado de tos ferina entre menores pertenecientes a la comunidad indígena U’wa del sector Aguablanca, en jurisdicción de Cerrito y Concepción. Esta situación motivó la realización de una Sala de Análisis de Riesgo con participación de Santander, Norte de Santander, Boyacá y Arauca.

Los boletines epidemiológicos muestran que los reportes fueron aumentando a medida que avanzó el año. Para la semana epidemiológica 10, Santander contabilizaba 17 casos confirmados; en la semana 21, la cifra había ascendido a 33.

Posteriormente, el Instituto Nacional de Salud informó que, hasta la semana epidemiológica 27, Santander acumulaba 41 casos confirmados y una incidencia de 1,74 diagnósticos por cada 100.000 habitantes. Para el corte siguiente, el reporte departamental llegó a los 48 casos.

Los datos son preliminares y pueden cambiar debido a notificaciones tardías, investigaciones de campo, ajustes en la clasificación de los pacientes y procesos de depuración realizados en el sistema de vigilancia Sivigila.

Los niños más pequeños representan la población con mayor riesgo de sufrir complicaciones. Según la información divulgada, los menores de un año concentran el 44,2 % de los casos confirmados en Santander, mientras que los niños entre uno y cuatro años representan el 34,9 %.

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La tos ferina es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa, causada principalmente por la bacteria Bordetella pertussis. Se transmite mediante las gotas que una persona infectada expulsa al toser o estornudar, así como por el contacto con secreciones respiratorias.

En los bebés, especialmente en aquellos menores de seis meses o con esquemas de vacunación incompletos, la enfermedad puede presentarse de manera más grave y ocasionar dificultades respiratorias.

La enfermedad puede comenzar con manifestaciones similares a las de un resfriado, pero después aparecen episodios de tos cada vez más intensos y repetitivos.

Entre las señales que requieren atención se encuentran la tos persistente o en accesos, el silbido fuerte al respirar, la dificultad respiratoria, las pausas en la respiración y el vómito después de toser.

Las autoridades recomiendan no automedicarse y acudir a un centro asistencial cuando un niño presente tos persistente, dificultad para respirar, cambios en la coloración de la piel o episodios que le impidan alimentarse o descansar.

La Secretaría de Salud de Santander reiteró el llamado a padres y cuidadores para que revisen los carnés y completen los esquemas de vacunación de los menores.

El Ministerio de Salud establece la aplicación de vacunas que protegen contra la tos ferina durante los primeros meses de vida, con refuerzos posteriores. Las mujeres gestantes también deben recibir una dosis de la vacuna Tdap en cada embarazo para ayudar a proteger al recién nacido durante sus primeros meses.

Las autoridades continuarán realizando seguimiento de los casos, búsqueda de posibles contactos y acciones de vacunación en Cerrito, Concepción y los demás municipios donde se presenten nuevos reportes.