“Sin Genovesa no hay celebración”: Don Jacobo se suma a la Feria Bonita

Bucaramanga

La Feria Bonita contará con la participación de uno de los empresarios más reconocidos y queridos de Santander. Jacobo Álvarez, conocido cariñosamente como “Don Jacobo”, confirmó que su tradicional Genovesa estará presente durante una de las actividades más esperadas de la celebración.

El chef pastelero y empresario recordó con orgullo sus raíces bumanguesas. Contó que nació cerca del barrio La Feria y creció en el barrio Girardot, lugares que marcaron su historia personal y su camino como emprendedor. “Soy orgullosamente santandereano, nacido en Bucaramanga. Ser parte de la historia de la Feria y de la Ciudad Bonita es muy importante”, expresó Álvarez.

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Una Feria Bonita más alegre y solidaria

Don Jacobo aseguró que esta nueva versión de la Feria Bonita será una de las más importantes por su componente cultural, tradicional y solidario. También destacó el trabajo realizado para proyectar nuevamente a Bucaramanga ante todo el país.

Según el empresario, la vinculación de compañías privadas resulta fundamental para apoyar los eventos que fortalecen el sentido de pertenencia y permiten mostrar lo mejor de la capital santandereana.

Álvarez confirmó que estará presente activamente durante la celebración y anunció una dulce sorpresa para quienes asistan al palco de Claro en el tradicional Desfile Pico de Oro.

“Todos, desde el primero hasta el último invitado de ese palco, van a tener Genovesa”, afirmó Don Jacobo en medio de un momento cargado de humor.

“Sin Genovesa no hay celebración”

El empresario también habló del significado que tiene este tradicional postre en la historia de miles de familias colombianas. Explicó que la Genovesa nació de una receta preparada con pasión y que, con el paso de los años, logró convertirse en una compañía frecuente durante cumpleaños y celebraciones.

“Lo que creamos fue algo más que un producto. Fue una receta que tenía pasión y llegó al alma de los colombianos”, señaló. Jacobo Álvarez recordó que su amor por la pastelería nació como un legado de su madre y que actualmente esa tradición también está siendo transmitida a su hija, quien tendrá la responsabilidad de continuarla.

El reconocido empresario cerró sus declaraciones invitando a los ciudadanos y visitantes a disfrutar la Feria Bonita con civismo, respeto por los demás y amor por Bucaramanga.

“Tenemos que demostrar que sí somos la Ciudad Bonita”, concluyó.