“Quiero que siga viviendo”: la propuesta de Arturo Calle a María Consuelo Córdoba

Colombia

La historia de María Consuelo Córdoba ha conmovido a miles de colombianos después de conocerse el difícil camino que ha recorrido durante los últimos 26 años y su deseo de acceder a la eutanasia.

La mujer ha tenido que someterse a más de 80 procedimientos médicos a raíz de un episodio ocurrido hace más de dos décadas que dejó profundas consecuencias en su salud y transformó por completo su vida cotidiana.

Después de años de tratamientos, intervenciones y dificultades, María Consuelo manifestó públicamente su intención de poner fin a ese largo proceso mediante la eutanasia.

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Sin embargo, en medio de la repercusión nacional que ha tenido su historia apareció una propuesta inesperada.

El reconocido empresario colombiano Arturo Calle conoció el caso y decidió ofrecerle a María Consuelo una alternativa que busca mejorar sus condiciones de vida.

La propuesta consiste en entregarle una vivienda nueva y completamente amoblada, con el propósito de que pueda contar con un espacio digno y afrontar esta nueva etapa con mayor tranquilidad.

El mensaje detrás de la iniciativa fue resumido en una frase:

“La idea es que ella siga viviendo. Una nueva oportunidad de vida”.

La ayuda, sin embargo, no se limita a la vivienda.

Arturo Calle también hizo un llamado a los colombianos para sumarse a una colecta económica destinada a respaldar a María Consuelo y contribuir con las necesidades que pueda tener.

La iniciativa busca convertirse en una cadena de solidaridad alrededor de una mujer cuya historia ha generado numerosas reacciones en redes sociales y entre quienes han seguido su caso.

La intención del empresario es que, además de contar con un nuevo hogar, María Consuelo pueda disponer de recursos que le permitan enfrentar en mejores condiciones su situación personal.

La oferta de Arturo Calle surge en medio de la decisión expresada por María Consuelo de acceder a la eutanasia.

Sin embargo, hasta el momento no se ha informado que la mujer haya modificado esa determinación como consecuencia de la propuesta recibida.

La decisión sobre continuar o no con el procedimiento corresponde exclusivamente a María Consuelo dentro del marco médico y legal aplicable a su caso.

Mientras la historia continúa generando solidaridad, la EPS de María Consuelo aseguró que la mujer cuenta con las garantías necesarias para seguir recibiendo atención médica.

El caso continúa despertando debate y reflexión en el país sobre el sufrimiento prolongado, el acompañamiento a los pacientes y la importancia de garantizar condiciones dignas de vida.

Por ahora, la iniciativa de Arturo Calle busca abrir una posibilidad diferente para María Consuelo: una vivienda, apoyo económico y una red de personas dispuestas a acompañarla después de más de dos décadas de dificultades.