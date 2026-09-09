VIDEO: José Luis, el comerciante que fue asesinado dentro de su propio negocio

Judicial

Un ataque con arma de fuego registrado durante la tarde del martes 8 de septiembre dejó como saldo un hombre muerto y otra persona herida en el municipio de Aguachica, Cesar.

El hecho ocurrió hacia las 2:45 de la tarde, dentro de un establecimiento comercial dedicado a la elaboración y venta de calcomanías, conocido en el sector como Cheo Calcomanía, ubicado en el sector norte de la ciudad.

Publicidad

La persona que perdió la vida fue identificada como José Luis Cáceres Vila.

Publicidad

En el mismo hecho resultó herido Miller Julián Angarita Morales, quien fue auxiliado y trasladado hasta un centro asistencial para recibir atención médica.

De acuerdo con las primeras versiones, hasta el sector habría llegado un hombre quien se movilizaba, al parecer, en una motocicleta.

Uno de ellos habría descendido e ingresado al establecimiento donde se encontraban las dos personas.

Ya en el interior, el agresor habría accionado un arma de fuego en repetidas oportunidades contra quienes se encontraban en el sitio.

Todo ocurrió en cuestión de segundos.

Después de los disparos, los responsables abandonaron rápidamente el lugar y emprendieron la huida.

Producto de las graves lesiones sufridas, José Luis Cáceres Vila perdió la vida.

Un medio local reportó además que la víctima era conocida en Aguachica como ‘Cheo’ y era reconocido por su actividad comercial en el municipio.

Mientras tanto, el otro hombre fue trasladado a un centro asistencial, donde quedó bajo valoración médica debido a las lesiones ocasionadas durante el ataque.

Tras conocerse lo ocurrido, unidades de la Policía llegaron al establecimiento y acordonaron el sector para preservar los elementos que pudieran resultar relevantes dentro de la investigación.

Posteriormente, personal del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía asumió los actos urgentes y las labores correspondientes para esclarecer el crimen.

Entre las diligencias se encuentra la recopilación de testimonios, la inspección del lugar y la búsqueda de cámaras de seguridad que hayan registrado la llegada o la huida de los responsables.

Los investigadores también deberán establecer si los atacantes venían siguiendo previamente a las personas que se encontraban en el establecimiento o si llegaron directamente buscando a alguna de ellas.

Las autoridades trabajan para identificar a quienes participaron, establecer la ruta utilizada para escapar y determinar si hubo otras personas involucradas.

El caso permanece bajo investigación mientras familiares y allegados de José Luis esperan que se esclarezca lo sucedido y que los responsables sean ubicados.