Medellín

Un paseo en parapente tuvo un desenlace fatal: un hombre murió y otro quedó gravemente herido

El extranjero se encontraba de vacaciones en Colombia y realizaba un vuelo en parapente cuando ocurrió la emergencia. El piloto sobrevivió, pero quedó gravemente herido.

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Un paseo en parapente tuvo un desenlace fatal: un hombre murió y otro quedó gravemente herido
Un turista israelí perdió la vida durante un accidente de parapente registrado en San Félix, jurisdicción de Bello, Antioquia.

Un vuelo en parapente terminó en tragedia durante la tarde de este jueves 17 de septiembre en San Félix, jurisdicción de Bello, Antioquia, donde un ciudadano israelí perdió la vida y el piloto resultó gravemente herido.

La emergencia se registró en el sector conocido como Los Containers, una zona frecuentada para la práctica de este tipo de actividades.

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De acuerdo con la información conocida por medios locales, el turista israelí se encontraba de vacaciones en Colombia y había decidido realizar un vuelo en parapente.

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Durante el recorrido, y por circunstancias que todavía son materia de investigación, el piloto habría perdido el control de la aeronave.

Segundos después, el parapente terminó cayendo en una zona de difícil acceso.

Tras el fuerte impacto, el ciudadano extranjero sufrió lesiones de gravedad y murió en el mismo lugar.

El piloto logró sobrevivir al accidente, aunque quedó seriamente afectado.

Organismos de emergencia adelantaron las labores necesarias para llegar hasta el punto donde había caído el parapente y posteriormente trasladaron al piloto a un centro asistencial.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer qué ocurrió durante el vuelo y qué pudo provocar que el parapente perdiera estabilidad antes de caer.

Entre los aspectos que deberán ser revisados se encuentran las condiciones del vuelo, el estado del equipo y las circunstancias exactas en las que se produjo la emergencia.

La identidad del ciudadano israelí fallecido todavía no ha sido confirmada oficialmente.

También se espera que las autoridades entreguen nuevos detalles sobre el estado de salud del piloto y los resultados de las primeras inspecciones realizadas tras el accidente.

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