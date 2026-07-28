Entró al corral para alimentar a sus animales y terminó atacado mortalmente por un cerdo

Judicial

Un adulto mayor identificado como Jhon Jairo Rodríguez falleció este lunes 27 de julio, luego de resultar gravemente herido durante el ataque de un cerdo en una finca ubicada en la zona rural de Planeta Rica, Córdoba.

De acuerdo con la información conocida por el medio digital emisora la costeña , Rodríguez se dedicaba a la cría de cerdos y durante la mañana ingresó al corral para alimentar a los animales, como lo hacía habitualmente.

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En medio de esta labor, el hombre habría perdido el equilibrio y cayó al suelo. Fue en ese momento cuando uno de los cerdos lo atacó y le ocasionó una herida de gravedad.

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Personas que se encontraban en la finca acudieron rápidamente para auxiliarlo y lo trasladaron al hospital de Planeta Rica, donde recibió las primeras atenciones médicas.

Debido a la gravedad de las lesiones, los médicos determinaron que debía ser remitido a un centro asistencial de mayor complejidad en Montería.

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Pese a los esfuerzos del personal médico por estabilizarlo, Jhon Jairo Rodríguez falleció horas después como consecuencia de las heridas sufridas durante el ataque.

Las autoridades conocieron el caso e iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer con precisión cómo ocurrió el hecho y determinar las circunstancias que provocaron la caída del adulto mayor dentro del corral.

Por ahora, no se han entregado más detalles sobre la edad de la víctima ni sobre la finca en la que ocurrió el accidente.

El fallecimiento de Jhon Jairo Rodríguez causó dolor entre sus familiares y personas cercanas, quienes lamentan que una jornada habitual de trabajo terminara de manera fatal.