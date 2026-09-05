Ataque a tiros en establecimiento de Piedecuesta dejó un muerto y otro herido.

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Una noche de rumba terminó en tragedia en Piedecuesta, luego de que dos hombres fueran atacados con arma de fuego en un establecimiento comercial ubicado en el barrio Centro.

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El hecho se registró hacia las 11:10 de la noche, en inmediaciones de la carrera 5 con calle 10, donde una aglomeración de personas llamó la atención de las autoridades.

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Al llegar al sector y verificar lo que estaba ocurriendo, encontraron a uno de los hombres gravemente herido. La víctima fue auxiliada por particulares y trasladada de inmediato a un centro asistencial.

Sin embargo, la emergencia no había terminado.

Mientras se atendía la situación en el exterior, varias personas alertaron que dentro del establecimiento había otro hombre afectado. Al ingresar al lugar y revisar el tercer piso, encontraron a una persona tendida en el baño y con heridas de gravedad.

El hombre fue evacuado rápidamente y trasladado en un vehículo policial hasta un centro médico.

La víctima fatal fue identificada como Michael Esteban Guillen Carrero, quien alcanzó a ser trasladado para recibir atención médica, pero debido a la gravedad de las heridas no logró sobrevivir.

El segundo afectado, de 29 años, permanece bajo atención médica especializada.

Por ahora, las autoridades no han entregado un reporte definitivo sobre su evolución.

Las primeras versiones conocidas indican que el responsable sería un hombre que vestía sudadera blanca y buzo gris, quien habría ingresado al establecimiento portando un arma de fuego.

Según testimonios recopilados inicialmente, el sujeto habría disparado en repetidas oportunidades contra las víctimas sin que, aparentemente, se hubiera presentado una discusión previa.

Después del ataque, el hombre salió del establecimiento y habría escapado del sector a bordo de una motocicleta.

Las autoridades desplegaron labores de búsqueda con las características conocidas del sospechoso, mientras avanzan las verificaciones para establecer su identidad y paradero.

El caso quedó en manos del CTI, cuyos investigadores comenzaron la recolección de testimonios y demás elementos que puedan ayudar a reconstruir lo ocurrido.

La investigación deberá establecer qué motivó el ataque, si el agresor conocía previamente a las víctimas y si la acción estaba dirigida contra uno de ellos en particular.

Hasta el momento no existe un móvil oficialmente confirmado, por lo que cualquier versión sobre las razones del ataque continúa siendo materia de investigación.