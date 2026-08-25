Desde La Dorada, Jorge Laverde asumió como nuevo contralor general de Colombia

Política

Jorge Eliécer Laverde Vargas asumió oficialmente como nuevo contralor general de la República para el periodo 2026-2030, en una ceremonia realizada en La Dorada, Caldas, con presencia del presidente Abelardo de la Espriella.

Durante su posesión, Laverde dejó claro que uno de sus principales objetivos será cambiar la manera en que la Contraloría vigila el dinero público. Su apuesta será fortalecer la prevención y detectar posibles riesgos antes de que los recursos terminen comprometidos en irregularidades, sobrecostos o proyectos que no cumplan su propósito.

Publicidad

El nuevo contralor aseguró que la entidad avanzará hacia un modelo con mayor uso de tecnología, análisis de información y presencia territorial, buscando que la vigilancia no se concentre únicamente en Bogotá.

Publicidad

También advirtió sobre las millonarias pérdidas que enfrenta el Estado por hechos relacionados con corrupción e ineficiencia y señaló que su administración tendrá como prioridad proteger el patrimonio público.

Laverde destacó la importancia de acercar la Contraloría a los departamentos y municipios, especialmente en zonas donde se ejecutan grandes recursos públicos y donde históricamente ha existido menor capacidad de vigilancia.

Su propuesta incluye fortalecer las gerencias regionales y utilizar herramientas tecnológicas para hacer seguimiento a contratos, obras y proyectos antes de que aparezcan problemas difíciles de corregir.

La elección de La Dorada como escenario de la posesión también hizo parte de ese mensaje de descentralización y mayor cercanía con los territorios.

Jorge Eliécer Laverde fue elegido por el Congreso el pasado 12 de agosto, con 269 votos, lo que le permitió asumir el cargo para los próximos cuatro años.

Antes de llegar a la Contraloría, desarrolló una trayectoria en el sector público, la academia y el Congreso. Entre otros cargos, fue diputado de Caldas, procurador judicial y durante varios años se desempeñó como secretario de la Comisión Sexta del Senado.

Ahora tendrá entre sus principales retos vigilar la ejecución de recursos en grandes proyectos nacionales, infraestructura, programas sociales y procesos de reconstrucción que movilizarán importantes sumas de dinero público.

Laverde aseguró que su administración buscará actuar con firmeza y anticipación, con el objetivo de que la Contraloría no llegue únicamente después de que los recursos se hayan perdido.