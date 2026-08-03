Nequi confirma cuándo operará de forma independiente y qué pasará con sus servicios

Colombia

Nequi confirmó que a partir del 1 de septiembre de 2026 comenzará a operar como una compañía de financiamiento independiente, marcando un nuevo capítulo en su historia tras el proceso de separación jurídica de Bancolombia. No obstante, la plataforma aclaró que este cambio no representará modificaciones para sus usuarios en el uso diario de la aplicación.

La compañía explicó que los más de 20 millones de clientes podrán seguir utilizando normalmente los servicios que ya conocen. Esto significa que continuarán disponibles los retiros gratuitos en los cajeros y corresponsales autorizados, así como las transferencias, el envío y recepción de dinero, las recargas mediante PSE y la gestión de créditos directamente desde la aplicación.

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El principal cambio estará en la estructura de la empresa. Con la nueva licencia otorgada por la Superintendencia Financiera, Nequi operará con autonomía como compañía de financiamiento, aunque seguirá haciendo parte del Grupo Cibest, al que también pertenece Bancolombia. Esta transformación le permitirá desarrollar nuevos productos y ampliar su portafolio de servicios financieros en el futuro.

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La plataforma también hizo un llamado a los usuarios para que estén atentos a posibles intentos de fraude. Reiteró que no solicitará claves, códigos, datos personales o información financiera mediante llamadas, enlaces o mensajes de terceros, por lo que recomendó consultar cualquier novedad únicamente a través de la aplicación, su página web y los canales oficiales de atención.