Una carrera que no habría aceptado terminó costándole la vida a un taxista

Bogota

Un nuevo hecho de intolerancia terminó en tragedia luego de que un taxista muriera tras una riña que, según las primeras versiones entregadas por las autoridades, habría comenzado después de que el conductor se negara a realizar una carrera.

El caso ocurrió en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá, donde un grupo de personas habría abordado al taxista para solicitarle un servicio.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, el conductor manifestó que no realizaría la carrera y, a partir de ese momento, comenzó una discusión que rápidamente fue subiendo de tono hasta convertirse en una confrontación física.

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En medio de la riña, uno de los involucrados habría utilizado un arma cortopunzante para atacar al taxista.

El conductor quedó gravemente afectado y fue auxiliado y trasladado hasta un centro asistencial.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, murió como consecuencia de la gravedad de las lesiones.

Las autoridades deberán establecer la secuencia exacta de lo ocurrido, quién habría realizado la agresión y qué participación tuvo cada una de las personas que se encontraban en el lugar.

Uniformados de la Policía llegaron al sector para controlar la situación y evitar que la confrontación continuara.

Durante el procedimiento se presentó otro incidente.

Uno de los policías resultó afectado luego de ser atropellado por una motocicleta que transitaba por la zona y tuvo que ser trasladado a un centro médico para recibir atención.

Por ahora no se ha informado oficialmente la gravedad de su condición.

Como resultado del procedimiento, las autoridades reportaron la captura de tres personas por su presunta participación en los hechos.

Dos de los detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan las diligencias para determinar responsabilidades individuales.

Los investigadores deberán establecer quién atacó directamente al conductor, cómo comenzó exactamente la confrontación y si existen cámaras de seguridad o testimonios que permitan reconstruir los minutos previos al homicidio.

El caso continúa bajo investigación y será la justicia la encargada de establecer la responsabilidad de los capturados.