CTI, SIJIN y Ejército capturaron a señalado homicida que permanecía oculto.

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Las autoridades capturaron a un hombre señalado de ser el presunto responsable deun homicidio ocurrido el pasadop mes de julio de 2025 en el barrio Belencito, jurisdicción de Floridablanca.

El procedimiento fue realizado por el Grupo de Capturas del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía Seccional Santander, con el apoyo del grupo de Homicidios de la SIJIN de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y del Batallón de Ingenieros de Combate No. 5 "Coronel Francisco José Caldas". La diligencia se efectuó en cumplimiento de una orden judicial expedida por un juzgado del departamento.

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De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, el hoy capturado es investigado por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

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Los hechos que dieron origen al proceso ocurrieron el 21 de julio de 2025, cuando, según las autoridades, la víctima fue atacada con una escopeta en una vivienda ubicada en el barrio Belencito de Floridablanca. Gravemente herido, el hombre fue trasladado a la Clínica Foscal, donde falleció mientras recibía atención médica.

Las investigaciones establecieron que antes del homicidio existía un conflicto entre la víctima y el hoy capturado. De acuerdo con la información recopilada por los investigadores, presuntamente la víctima había realizado disparos contra la vivienda del procesado, situación que habría desencadenado una confrontación que terminó con el ataque mortal.

La captura se llevó a cabo el 22 de julio de 2026, en el barrio Luz de Salvación Dos, etapa tres, en Bucaramanga. Según las autoridades, el investigado se encontraba ocultándose para evitar ser ubicado por los organismos judiciales.

De acuerdo con la información oficial, esta persona registra varias anotaciones judiciales por diferentes conductas delictivas, entre ellas hurto, lesiones personales y porte ilegal de armas de fuego.

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El capturado fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente, que definirá su situación jurídica dentro del proceso que se adelanta por este homicidio.