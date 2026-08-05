Camioneta atravesó un muro y cayó tres pisos: una joven murió.

Medellin

Un grave accidente ocurrido durante la madrugada del lunes dejó sin vida a una mujer de 29 años en el sector de la Loma de los Bernal, en Medellín.

La víctima fue identificada como Verónica David Tuberquia, quien conducía una camioneta Foton Tunland dentro del parqueadero de un conjunto residencial.

Según la información conocida por el medio de comunicacion medellin oscura, la joven se encontraba realizando una maniobra para estacionar el vehículo cuando, por circunstancias que todavía son investigadas, habría perdido el control.

También puede leerGeraldin murió mientras caminaba con su suegra; el conductor que la atropelló huyó

Publicidad

La camioneta impactó contra uno de los muros del parqueadero, atravesó la estructura y cayó al vacío desde una altura equivalente a tres pisos.

Tras la caída, el automotor quedó volcado y con graves daños en su estructura. Verónica sufrió lesiones de consideración que le ocasionaron la muerte en el lugar.

Organismos de emergencia y autoridades judiciales llegaron al conjunto residencial para atender la situación, acordonar el área y adelantar la inspección técnica correspondiente.

Le puede interesarTragedia: Joven murió atrapado en máquina de planta avícola

El cuerpo de la joven fue trasladado a Medicina Legal, donde se practicarán los procedimientos forenses establecidos.

Una de las hipótesis preliminares apunta a una posible pérdida de control durante la maniobra de estacionamiento. También se deberá establecer si existió una falla mecánica, un error en el manejo de los pedales o alguna condición del parqueadero que influyera en el accidente.

Por ahora, ninguna de estas posibilidades ha sido confirmada oficialmente.

Los investigadores recopilan testimonios, revisan cámaras de seguridad y analizan el estado del vehículo para reconstruir los segundos previos a la caída.

El resultado de los analisis permitirá establecer cómo la camioneta logró atravesar el muro de protección y determinar si la estructura cumplía con las condiciones de seguridad requeridas.



