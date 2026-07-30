Salieron a montar bicicleta y fueron atacados con fusiles en una via rural.

Judicial

Tres hombres que realizaban un recorrido en bicicleta fueron asesinados durante un ataque armado registrado en la mañana de este jueves 30 de julio de 2026, en la carretera que comunica a los municipios de Silvia y Totoró, en el oriente del Cauca.

Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como el coronel retirado del Ejército Nacional Libardo Antonio Osorio Hoyos y los mayores retirados Harold Sánchez Vergara y Rodrigo Amórtegui.

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De acuerdo con las primeras versiones, los tres hombres se movilizaban en bicicleta por el sector de Miraflores, jurisdicción de Silvia, cuando fueron sorprendidos por personas armadas.

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Los atacantes dispararon en repetidas ocasiones contra los ciclistas y escaparon después de cometer el triple homicidio. Las víctimas fallecieron en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

Una de las primeras identidades conocidas fue la de Rodrigo Amórtegui, quien también era reconocido como comerciante y propietario de una ferretería en Popayán.

Entre los fallecidos se encontraba el coronel retirado Libardo Antonio Osorio Hoyos, quien durante su trayectoria militar se desempeñó como segundo comandante y jefe de Estado Mayor de la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional.

Registros públicos de años anteriores confirman que Osorio ocupó responsabilidades de mando en esa unidad militar y se desempeñó como segundo comandante de la Brigada 13.

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Organismos judiciales se desplazaron hasta la zona para realizar la inspección técnica de los cuerpos, recopilar evidencias y reconstruir los momentos previos al ataque.

Los investigadores buscan establecer cuántas personas participaron, y cuál fue la ruta empleada por los responsables para escapar.

Una de las hipótesis preliminares estaría relacionada con el pasado de las víctimas dentro de la Fuerza Pública. No obstante, las autoridades todavía no han confirmado oficialmente que su trayectoria militar haya sido el móvil del ataque.

Tampoco se ha establecido qué estructura armada estaría detrás del triple homicidio. La zona donde ocurrió el crimen ha sido escenario de disputas territoriales y alertas por la presencia de grupos armados ilegales.

El ataque generó consternación entre integrantes activos y retirados de las Fuerzas Militares, habitantes del Cauca y miembros de la comunidad ciclista.

La investigación deberá determinar si los responsables conocían previamente la identidad de las víctimas, si realizaron labores de seguimiento y si existieron autores intelectuales detrás del ataque.

El triple homicidio continúa bajo investigación y se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades nacionales y departamentales con mayores detalles.