Hombre con discapacidad saludó a sus atacantes antes de ser asesinado

Judicial

Una familia atraviesa un profundo dolor tras el asesinato de Jesús Manuel de Ávila, un hombre de 33 años con discapacidad mental y dificultades del habla, quien fue atacado por dos sicarios durante la noche del sábado en el barrio El Bosque, en el suroccidente de Barranquilla.

De acuerdo con la información conocida por el medio de comunicacion Ultima Hora Magdalena, los responsables llegaron hasta el sector y atacaron a Jesús Manuel con arma de fuego. Una de las hipótesis preliminares señala que el crimen pudo haberse producido por una confusión, aunque esta versión deberá ser verificada por las autoridades.

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Padre de la víctima, aseguró que su hijo nunca estuvo relacionado con actividades delictivas ni tenía problemas con otras personas.

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“La verdad es que es una cosa muy dolorosa. Un pelao que lo que le gustaba era bailar, tomarse su traguito de vez en cuando. Él no le hacía nada a nadie, no era delincuente ni nunca me llegó con cosas ajenas”, expresó el padre.

Según relató, Jesús Manuel era reconocido por su comportamiento alegre, su espontaneidad y la facilidad con la que sacaba sonrisas a familiares y vecinos.

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Su condición de discapacidad mental y del habla, indicó su padre, lo mantenía alejado de conflictos. Su rutina consistía principalmente en compartir con las personas del barrio, bailar y acompañar las reuniones de la comunidad.

“Dios me había dado un hijo así, ‘loquito’, pero yo lo aceptaba. Él era una payasada, le gustaba estar donde estaban reunidos compartiendo un trago, nada más. Ese era el único andar de él”, recordó con la voz quebrada.

Por ahora, no se conocen públicamente los motivos del ataque ni la identidad de los responsables. Tampoco se ha confirmado oficialmente que el homicidio haya ocurrido por una equivocación.

Las autoridades judiciales deberán reconstruir lo sucedido, identificar a los sicarios y establecer si Jesús Manuel era realmente el objetivo del ataque o si fue confundido con otra persona.

Mientras avanzan las investigaciones, su padre pidió que el caso no quede en la impunidad y que la familia pueda conocer por qué acabaron con la vida de un hombre que, según sus seres queridos, nunca le hizo daño a nadie.