¿Lo estaban esperando? Líder cafetero fue asesinado camino a su vivienda

Judicial

Un reconocido líder cafetero identificado como Wilfrey Peña Rojas perdió la vida luego de ser atacado con arma de fuego durante la tarde de este jueves 23 de julio, en zona rural del municipio de Saladoblanco, Huila.

De acuerdo con la información conocida por el medio de comunicacion TV Noticias Pitalito Col, Peña Rojas se movilizaba hacia su residencia cuando fue interceptado por varios sujetos desconocidos, quienes le dispararon en repetidas ocasiones.

También puede leerDocente fue asesinado mientras llevaba a su hijo a una cita médica

Publicidad

Como consecuencia del ataque, el hombre sufrió heridas de extrema gravedad y quedó tendido en el lugar.

Publicidad

Personas que se encontraban en el sector acudieron rápidamente para auxiliarlo y lo trasladaron de urgencia a un centro asistencial. Sin embargo, las primeras versiones indican que habría ingresado sin signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.

La muerte de Wilfrey Peña ha causado consternación entre los habitantes de Saladoblanco y miembros del sector cafetero, donde era ampliamente reconocido por su liderazgo y trabajo.

Por el momento se desconocen las circunstancias que rodearon el ataque, así como la identidad de los responsables y los motivos que habrían originado el crimen.

Le puede interesarSalió de su casa para encontrarse con un amigo y terminó asesinado

Las autoridades deberán adelantar las investigaciones correspondientes para reconstruir lo ocurrido, identificar a los atacantes y establecer si el líder cafetero había recibido amenazas antes del hecho.