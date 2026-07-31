Nelson Tarazona murió tras ser atacado a bala cuando iba en moto en Bucaramanga

Judicial

Un hombre identificado como Nelson Steven Tarazona Rojas, de 35 años, murió la noche de este jueves tras ser atacado a bala por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta, en hechos ocurridos en la carrera 22 con calle 20, en Bucaramanga, Santander.

De acuerdo con el reporte de la Policía, la víctima transitaba en una motocicleta de color negro por el sector de la avenida Quebradaseca cuando, al llegar a la carrera 21 con calle 28, fue interceptado por otra motocicleta del mismo color en la que se movilizaban dos hombres. Sin mediar palabra, los agresores sacaron un arma de fuego y dispararon en repetidas ocasiones contra Tarazona Rojas.

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Pese a las heridas, el hombre logró avanzar hasta la carrera 22 con calle 28, donde perdió el control del vehículo y cayó al pavimento. Unidades policiales que se encontraban en el sector acudieron al lugar y lo trasladaron de urgencia al Hospital Universitario de Santander, donde ingresó directamente a cirugía. Sin embargo, horas más tarde el personal médico confirmó su muerte debido a la gravedad de las heridas.

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Las autoridades investigan el hecho bajo la hipótesis de un presunto ajuste de cuentas, aunque no descartan otras líneas de investigación mientras avanzan las labores de recolección de evidencia y testimonios en la zona.

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Personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía adelantó las labores de investigación y se trasladó hasta el Hospital Universitario de Santander para realizar la inspección técnica al cadáver, que posteriormente sería remitido a Medicina Legal, donde será reclamado por sus familiares.