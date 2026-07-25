Peatón murió tras ser arrollado por una motocicleta en la vía Girón – Bucaramanga

Girón

Un hombre de 60 años, luego de descender de un vehuculo para revisar una aparente falla mecánica, murió tras ser atropellado por una motocicleta en la madrugada de este Sabado 25 de julio sobre la vía Girón – Bucaramanga, a la altura del Hotel San Juan. El motociclista involucrado también resultó lesionado.

La víctima fue identificada como Luis Guillermo Bonilla Umaña, de 60 años. De acuerdo con la información preliminar conocida por este medio, el hombre transportaba productos perecederos ( Frutas y Verduras) cuando el vehículo que conducía habría presentado un recalentamiento.

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Ante la aparente falla mecánica, Bonilla Umaña detuvo el camión a un costado de la vía y descendió para inspeccionarlo. Mientras permanecía sobre la calzada en calidad de peatón, fue impactado por una motocicleta que transitaba en sentido Girón – Bucaramanga.

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Como consecuencia del fuerte impacto, el hombre falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las lesiones sufridas. El motociclista también resultó herido y recibió atención médica. Las circunstancias exactas del accidente son materia de investigación.

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Funcionarios de la Dirección de Tránsito de Girón realizaron la inspección técnica del lugar, el levantamiento del cuerpo e iniciaron la investigación para establecer con precisión cómo ocurrió el accidente y determinar las posibles responsabilidades de los involucrados