Investigan si cuerpo hallado en Floridablanca corresponde a alias ‘Gavilán’, exjefe de las AUC

Floridablanca

Las autoridades avanzan en la identificación del hombre encontrado sin vida y en avanzado estado de descomposición dentro de un apartamento de un conjunto residencial del sector de Versalles, en Floridablanca.

De manera preliminar, versiones conocidas durante la investigación señalan que la víctima podría ser Wilfred Martínez Giraldo, conocido con el alias de ‘Gavilán’, quien habría integrado el Ejército Popular de Liberación, EPL, y posteriormente se habría desempeñado como comandante del Frente Fidel Castaño del Bloque Central Bolívar de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Sin embargo, esta identidad todavía no ha sido confirmada oficialmente.

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El hallazgo se registró sobre la 1:00 de la tarde del martes 28 de julio, después de que residentes del conjunto alertaran a la Policía por los fuertes olores que provenían de una de las viviendas.

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Cuando los uniformados ingresaron al inmueble encontraron a un hombre tendido boca abajo en una de las habitaciones. Durante la inspección inicial también fueron observados rastros de sangre cerca del cuello, por lo que se solicitó la presencia de los investigadores judiciales encargados de realizar la inspección técnica.

El cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal, donde se adelantan los exámenes forenses necesarios para establecer plenamente su identidad, determinar el tiempo y la causa de la muerte, y verificar si presenta lesiones relacionadas con la participación de otra persona.

Los investigadores también recopilan testimonios y revisan las cámaras de seguridad y los registros de ingreso al conjunto residencial para reconstruir los últimos movimientos ocurridos en el apartamento. Por ahora, las autoridades mantienen abiertas las diferentes hipótesis y no han confirmado que se trate de un homicidio.

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Será el dictamen de Medicina Legal el que permita confirmar o descartar que la persona encontrada corresponda a alias ‘Gavilán’. La investigación continúa y se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades.