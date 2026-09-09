Trágico accidente en Campo 23 dejó un muerto: la víctima sería de Bucaramanga

Accidentes

Un grave accidente de tránsito registrado durante la mañana de este miércoles 9 de septiembre dejó como saldo preliminar una persona fallecida en la vía que comunica a Barrancabermeja con Medellín.

El siniestro ocurrió en el sector conocido como Campo 23 y dejó involucrados, inicialmente, tres vehículos: una turbo, un tractocamión y un automóvil particular.

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De acuerdo con información conocida de manera preliminar por Lo Que Pasa en Colombia, la persona que perdió la vida se movilizaba en el vehículo particular de placas GHP 287, matriculado en Bucaramanga.

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También se conoció que el tractocamión involucrado tendría placa registrada en Floridablanca, dato que hace parte de la información preliminar recopilada sobre los vehículos implicados.

Hasta el momento no se ha establecido públicamente la identidad de la víctima ni si residía en la capital santandereana.

Las circunstancias exactas del accidente todavía son materia de investigación.

Una primera versión señala que el automóvil particular habría tenido inicialmente una fuerte colisión con la turbo y posteriormente terminó involucrado en un segundo impacto con el tractocamión.

Producto de la violencia del siniestro, el vehículo particular quedó seriamente afectado entre los automotores de carga.

Sin embargo, serán las autoridades de tránsito las encargadas de reconstruir la trayectoria de cada vehículo y determinar si efectivamente se presentó una invasión de carril, pérdida de control, exceso de velocidad o cualquier otra circunstancia relacionada con el accidente.

Otro de los aspectos que ahora deberá ser esclarecido es la posible participación de un cuarto vehículo.

Según información preliminar, un automotor fue encontrado varios metros más adelante del punto principal del accidente, situación que llamó la atención de quienes atendieron la emergencia.

Por ahora no se ha confirmado que este vehículo haya tenido contacto con alguno de los automotores involucrados ni que haya intervenido directamente en la secuencia del choque.

Las autoridades deberán establecer si su ubicación guarda relación con el siniestro o si simplemente se encontraba detenido en el sector por otra circunstancia.

Este punto será clave dentro de la reconstrucción de los hechos.

El fuerte impacto dejó una persona fallecida.

Por ahora no se ha establecido si la víctima quedó sin signos en el lugar o si alcanzó a ser trasladada inicialmente a un centro asistencial antes de confirmarse su fallecimiento.

Tampoco se conoce oficialmente si el accidente dejó más personas lesionadas.

Organismos encargados de la atención vial llegaron rápidamente hasta el sitio para atender la emergencia y controlar la movilidad.

Debido a la magnitud del accidente y a la ubicación de los vehículos sobre la carretera, la vía permaneció cerrada mientras se adelantaban las labores de atención, inspección y posterior retiro de los automotores.

Personal de la concesión vial hizo presencia en el lugar y apoyó la atención de la emergencia.

Las autoridades deberán realizar la inspección correspondiente y recopilar elementos que permitan establecer con precisión qué ocurrió segundos antes del choque.

También se espera la identificación oficial de la persona fallecida, un reporte sobre el estado de los demás ocupantes y determinar si el cuarto vehículo encontrado metros más adelante tuvo algún tipo de participación en el accidente.