El Niño lleva al Gobierno a preparar una emergencia económica en Colombia

Clima

Colombia se prepara para adoptar medidas extraordinarias ante el fortalecimiento del fenómeno de El Niño. El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, anunció que el Gobierno tiene previsto decretar el próximo lunes una emergencia económica para atender las consecuencias que las condiciones climáticas están generando sobre el sector agropecuario.

Uno de los principales objetivos será brindar un alivio financiero a los productores que enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones. Entre las medidas anunciadas está la posibilidad de congelar durante tres o cuatro meses el pago de determinadas deudas, sin afectar negativamente a los agricultores por acogerse a este mecanismo.

Publicidad

El Gobierno también trabaja en alternativas para reperfilar obligaciones del sector agropecuario hasta por dos años. Según las cifras expuestas por el ministro, la cartera crediticia relacionada con el agro asciende aproximadamente a $55 billones.

Publicidad

La decisión se conoce mientras el Ideam mantiene una vigilancia especial sobre El Niño. La actualización oficial del 10 de septiembre indica que el fenómeno está en fortalecimiento y existe una probabilidad superior al 90 % de que alcance una intensidad muy fuerte durante el último trimestre de 2026.

El organismo también advierte que los efectos no serán iguales en todas las regiones del país. Entre los riesgos asociados están la disminución de lluvias en determinadas zonas, reducción de niveles y caudales de algunos ríos, presión sobre el abastecimiento de agua, incendios forestales y afectaciones a la producción de alimentos.

Por ahora, la emergencia económica no ha sido decretada. El anuncio del Gobierno establece que la medida será oficializada el próximo lunes 28 de septiembre, cuando deberán conocerse los alcances definitivos y las disposiciones que contendrá el decreto.