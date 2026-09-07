¡Pilas con el recibo de la luz! Quienes gasten de más podrían pagar recargo

Colombia

El Gobierno anunció nuevas medidas de ahorro de energía ante la posible llegada del fenómeno de El Niño, con un esquema que contempla beneficios para quienes reduzcan su consumo y cobros adicionales para quienes superen su meta.

La estrategia hace parte del denominado Plan Energía YA y establece que cada usuario tendrá una meta individual de consumo, calculada de acuerdo con su historial.

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Si una persona supera en más del 10 % esa meta, comenzará a pagar un recargo sobre la energía consumida por encima del límite permitido.

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Para los estratos 1, 2 y 3, el cobro adicional sería del 30 % sobre el consumo excedente; para los estratos 4, 5 y 6, del 50 %, mientras que para pequeños comercios e industrias llegaría al 70 %.

Por ejemplo, si una vivienda tiene una meta mensual de 100 kWh, podrá llegar hasta 110 kWh sin recargo. Si consume 115 kWh, el cobro adicional se aplicará únicamente sobre los 5 kWh que excedieron el margen.

Quienes logren reducir su consumo en más del 10 % frente a la meta establecida podrán recibir un beneficio económico que posteriormente se reflejaría en la factura.

El programa comenzó a implementarse desde el 1 de septiembre de 2026 y tendrá inicialmente una duración de seis meses.

La primera factura tendrá carácter pedagógico frente a los excesos, por lo que todavía no se aplicaría el cobro adicional, aunque los ahorros sí comenzarían a contabilizarse.

El Gobierno aseguró que la medida busca proteger las reservas de los embalses, garantizar el suministro de energía durante la temporada seca y reducir el riesgo de dificultades ante la llegada de El Niño.