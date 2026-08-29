Cámaras captaron el momento en que asesinaron a Alberto Rico Barbosa pensionado de la ESSA

Barrancabermeja

Las autoridades avanzan en la investigación por el homicidio de Alberto Rico Barbosa, pensionado de la Electrificadora de Santander, ESSA, quien fue atacado con arma de fuego durante la tarde de este viernes en el barrio El Recreo, en Barrancabermeja.

El crimen ocurrió en inmediaciones de la calle 45 con carrera 24A, cuando Alberto se encontraba en las afueras de una vivienda.

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De acuerdo con las primeras informaciones conocidas, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta el lugar y se aproximaron a la víctima.

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Uno de los ocupantes habría descendido o se habría acercado lo suficiente para dispararle en repetidas oportunidades. Segundos después, los responsables emprendieron la huida en la motocicleta.

Alberto Rico quedó gravemente afectado y murió en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

Una de las principales piezas con las que cuentan ahora los investigadores es un video de una cámara de seguridad del sector que registró parte del ataque.

Las imágenes permitirían reconstruir los movimientos de los responsables antes, durante y después del homicidio.

Los investigadores buscan establecer características de la motocicleta utilizada, prendas de vestir, dirección de llegada y ruta de escape, además de cualquier otro elemento que pueda contribuir a la individualización de quienes participaron.

El material audiovisual será contrastado con otras cámaras instaladas en calles cercanas y con los testimonios recopilados durante las primeras diligencias.

Unidades de la Policía Nacional llegaron al sector después de conocerse el homicidio y acordonaron el lugar para preservar los elementos que pudieran resultar importantes dentro de la investigación.

Personal de la Sijín adelantó la inspección técnica, la recolección de material probatorio y las primeras labores para reconstruir la secuencia del crimen.

Uno de los principales interrogantes continúa siendo por qué asesinaron a Alberto Rico Barbosa.

Las autoridades deberán establecer si había recibido amenazas, si existió alguna situación previa relacionada con su entorno personal o si detrás del ataque existe otra circunstancia que todavía no ha sido revelada.

Hasta el momento no existe un móvil oficialmente establecido.

Después del homicidio comenzaron a circular diferentes versiones alrededor de las posibles actividades de la víctima.

Ante esta situación, familiares de Alberto Rico Barbosa aclarararon que era pensionado de la Electrificadora de Santander y que nunca se dedicó a prestar dinero.

“Mi hermano Alberto Rico Barbosa era pensionado de la Electrificadora, pero nunca prestamista, no se metía con nadie”, manifestó una de sus hermanas.

La familia también aseguró que no tenía conocimiento de que estuviera siendo extorsionado y descartó que el homicidio hubiera ocurrido durante un robo.

Estas afirmaciones corresponden a la versión de sus allegados y serán las autoridades las encargadas de establecer judicialmente cuál fue el verdadero motivo del crimen.

“Era un ser maravilloso”

Sus familiares describieron a Alberto como un hombre dedicado a quienes lo rodeaban.

“Era un ser maravilloso, buen hijo, hermano, esposo, amigo, muy servicial con su prójimo”, expresó su hermana.

También rechazaron versiones relacionadas con una eventual disputa por una herencia y señalaron que los principales valores recibidos de sus padres fueron la educación y el servicio hacia los demás.

La familia hizo un llamado a las autoridades para que la investigación permita establecer no solamente quiénes ejecutaron el ataque, sino también si existió una persona que lo ordenó.





Alberto Rico Barbosa, pensionado de la ESSA, fue asesinado frente a una vivienda en Barrancabermeja. El ataque quedó registrado en cámaras de seguridad y la Sijín busca establecer quiénes estuvieron detrás y cuál fue el móvil. Su familia pide justicia. pic.twitter.com/Qf9XbuMHhj — loquepasaencolombia (@Loquepasaenbuca) August 29, 2026



