Salió en su motocicleta y no regresó: Saulín murió tras un violento choque contra un camión

Barrancabermeja

Un accidente de tránsito dejó sin vida a un motociclista durante el jueves 16 de julio en la vereda Campo 16, perteneciente al corregimiento El Centro, en la zona rural de Barrancabermeja.

La víctima fue identificada como Saulín Afanador Reyes, quien se desempeñaba como vigilante de la planta de tratamiento de Campo 23 y residía en el sector de El Oponcito.

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De acuerdo con la información conocida por el medio local El Veridico hasta el momento, Saulín se movilizaba en una motocicleta cuando, por circunstancias que todavía son materia de investigación, habría colisionado contra un camión.

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Debido a la gravedad del impacto, el motociclista perdió la vida en el lugar de los hechos.

Las autoridades llegaron al sector para realizar la inspección técnica del cuerpo, recolectar elementos materiales probatorios y adelantar las diligencias correspondientes.

Los investigadores buscan establecer cómo ocurrió el choque y determinar si en el accidente influyeron factores como las condiciones de la vía, una posible falla mecánica o alguna maniobra realizada por los vehículos involucrados.

Hasta el momento no se han entregado detalles sobre el conductor del camión ni se ha informado si alguna otra persona resultó lesionada.

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El cuerpo de Saulín Afanador Reyes fue trasladado para los procedimientos forenses correspondientes, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las causas del accidente.