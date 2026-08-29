VIDEO: Tres personas murieron tras brutal impacto que involucró un carro, un camión y una tractomula

Accidentes

Un grave accidente de tránsito registrado durante la madrugada de este sábado 29 de agosto dejó tres personas muertas en jurisdicción del municipio de Zona Bananera, Magdalena.

El siniestro ocurrió aproximadamente en el kilómetro 85+600 de la Ruta 4518, en el corredor vial entre Riofrío y Puente Sevilla, sobre la vía que comunica la Y de Ciénaga con Río Ariguaní.

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En el hecho estuvieron involucrados tres vehículos: un automóvil Suzuki Swift, un tractocamión y un camión.

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Las tres personas que perdieron la vida viajaban en el automóvil particular, que terminó prácticamente destruido como consecuencia de la fuerza del impacto.

En las últimas horas fue identificado uno de los tres ocupantes que murieron en el accidente.

Se trata de Vladimir Alfonso Aponte Niebles, oriundo del municipio de Puebloviejo, Magdalena.

Hasta el momento las autoridades no han confirmado oficialmente las identidades de las otras dos personas fallecidas, por lo que se espera que durante las próximas horas se conozcan nuevos detalles.

Según el reporte preliminar conocido por las autoridades de tránsito, los conductores del tractocamión y del camión involucrados en el accidente resultaron ilesos.

Después del impacto, organismos de emergencia y unidades de tránsito llegaron hasta el lugar para adelantar las labores de atención, inspección y recuperación de los vehículos.

La magnitud del choque dejó importantes daños en el automóvil Suzuki Swift, donde viajaban las tres víctimas.

Una de las primeras versiones conocidas señala que, segundos antes del impacto, al parecer el automóvil habría realizado una maniobra de adelantamiento.

Posteriormente se habría producido el choque frontal que terminó involucrando también a los vehículos de carga.

Sin embargo, esta hipótesis continúa siendo materia de investigación y todavía no existe una conclusión oficial que permita establecer responsabilidades.

Los investigadores deberán analizar la posición final de los vehículos, las condiciones de la carretera, posibles huellas de frenado y demás elementos recogidos en el lugar para reconstruir con precisión cómo se produjo el accidente.

Unidades de tránsito asumieron la investigación para determinar qué ocurrió durante los segundos previos al choque y establecer si factores como velocidad, maniobra indebida, condiciones de la vía o alguna falla mecánica tuvieron incidencia en el siniestro.

Por ahora, las autoridades mantienen como preliminar cualquier versión sobre la causa exacta del accidente.

La investigación continúa mientras familiares y allegados esperan la identificación oficial de las otras dos personas fallecidas.

Tres personas murieron tras un fuerte accidente que involucró un automóvil, un tractocamión y un camión en Zona Bananera, Magdalena. El carro quedó prácticamente destruido. Vladimir Alfonso Aponte Niebles fue identificado entre las víctimas. Autoridades investigan las causas. pic.twitter.com/JAYKaySHvk — loquepasaencolombia (@Loquepasaenbuca) August 29, 2026



