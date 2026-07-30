Atendían un homicidio cuando hallaron un feto dentro de un contenedor de basura

Barrancabermeja

Un segundo hecho generó conmoción este jueves 30 de julio de 2026 en el sector de Terrazas del Puerto, ubicado en la comuna 7 de Barrancabermeja.

Mientras las autoridades atendían un homicidio ocurrido en la zona, habitantes del conjunto residencial reportaron el hallazgo de un feto dentro de un contenedor de basura ubicado en una de las torres.

También puede leerVarios disparos acabaron con la vida de Miguel Ángel dentro de un establecimiento nocturno

Publicidad

De acuerdo con la información conocida por medios locales, el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición.

Publicidad

Los uniformados que habían atendido inicialmente el otro hecho debieron regresar al conjunto después de recibir el nuevo reporte.

La zona fue acordonada para permitir el ingreso de funcionarios de Policía Judicial, quienes realizaron la inspección técnica y recopilaron los primeros elementos materiales probatorios.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado para los análisis forenses correspondientes, con los que se buscará determinar su tiempo de gestación, las posibles causas del fallecimiento y cuánto tiempo llevaba dentro del contenedor.

Las autoridades también investigan quién habría dejado el feto en el lugar y revisarán testimonios y posibles cámaras de seguridad instaladas en el conjunto residencial.

Le puede interesarAtaque armado en Terrazas del Puerto dejó un joven muerto

El caso continúa bajo investigación y se espera un pronunciamiento oficial con nuevos detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho.