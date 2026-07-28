Estaban reunidos cuando llegaron los sicarios y todo terminó en tragedia

Barrancabermeja

Las autoridades judiciales adelantan las investigaciones para esclarecer un nuevo hecho de violencia registrado durante la noche del lunes 27 de julio en el barrio Villa Mary, en Barrancabermeja, donde un ataque armado dejó como saldo un hombre muerto y otro más herido.

La víctima fue identificada como Diego Alberto Macías Páez, quien falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas ocasionadas durante el ataque. En el mismo hecho, otro hombre resultó lesionado y fue trasladado a un centro asistencial, donde recibe atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han entregado un reporte oficial sobre su estado de salud.

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De acuerdo con la información preliminar conocida hasta el momento, hombres armados habrían llegado hasta un establecimiento ubicado cerca de las instalaciones de Aguas de Barrancabermeja y, por razones que aún son materia de investigación, abrieron fuego contra varias personas que se encontraban en el sitio.

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Tras ser alertados de lo ocurrido, uniformados de la Policía Nacional hicieron presencia en el lugar y acordonaron la escena para preservar los elementos materiales probatorios. Posteriormente, funcionarios de Policía Judicial realizaron la inspección técnica al cuerpo y adelantaron la recolección de evidencias que permitan avanzar en el esclarecimiento del homicidio.

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Por ahora, las autoridades no han establecido los móviles del ataque ni han reportado personas capturadas. Los investigadores continúan recopilando testimonios, verificando cámaras de seguridad del sector y desarrollando las labores judiciales para identificar y dar con el paradero de los responsables de este nuevo crimen ocurrido en Barrancabermeja.