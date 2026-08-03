Brayan luchó por sobrevivir, pero las heridas fueron demasiado graves.
El joven había resultado gravemente herido tras chocar contra un objeto fijo en la vía que comunica el sector de El Café con Centroabastos. Su fallecimiento fue confirmado en las últimas horas.
Las autoridades confirmaron el fallecimiento de un joven de 21 años que permanecía bajo atención médica tras sufrir un grave accidente de transito ocurrido el pasado sábado en inmediaciones de la vía que comunica el sector de Café Madrid con Centroabastos. El deceso se produjo durante la mañana de este lunes, luego de que permaneciera hospitalizado debido a la gravedad de las lesiones.
La víctima fue identificada como Brayan Sneyder Anaya Ortiz, quien resultó gravemente herido después de que, por causas que son materia de investigación, el vehiculo en el que se movilizaba colisionara violentamente contra un objeto fijo ubicado a un costado de la vía.
De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el fuerte impacto obligó la rápida intervención de los organismos de emergencia, que prestaron los primeros auxilios en el lugar y posteriormente trasladaron al joven a un centro asistencial, donde permaneció bajo observación médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, las autoridades confirmaron su fallecimiento en las últimas horas.
Tras conocerse el deceso, las autoridades iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes, mientras continúan recopilando elementos que permitan establecer con exactitud cómo ocurrió el accidente y qué factores habrían influido en el siniestro.
La muerte de Brayan Sneyder Anaya Ortiz eleva la cifra de víctimas fatales por accidentes de tránsito en el área metropolitana, donde las autoridades reiteran el llamado a los actores viales para respetar las normas de tránsito y conducir con precaución mientras avanzan las investigaciones sobre este caso.