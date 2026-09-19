Capturado en el centro de Piedecuesta un condenado por porte ilegal de armas

Judicial

Un operativo conjunto desarrollado en el centro de Piedecuesta permitió la captura de un hombre que era requerido para cumplir una condena por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, ubicado en inmediaciones de la carrera 11 con calle 6.

La orden judicial fue materializada por integrantes del Grupo de Capturas del CTI de la Fiscalía de Bucaramanga, en coordinación con la Sijín de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y el Batallón Francisco José de Caldas del Ejército Nacional.

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El proceso por el cual era requerido se remonta al 22 de febrero de 2021, cuando uniformados de la Policía realizaban labores de patrullaje en el barrio El Girardot.

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De acuerdo con la información conocida, los policías efectuaron un procedimiento de registro a López Quintero y presuntamente encontraron en su poder un arma de fuego.

Según las autoridades, al ser interrogado sobre la procedencia y los permisos correspondientes, el ciudadano habría manifestado que no contaba con la documentación para portar el arma.

En esa oportunidad fue trasladado ante las autoridades judiciales para adelantar las actuaciones correspondientes. El proceso continuó y posteriormente se emitió una orden de captura en su contra para hacer efectiva una condena relacionada con el porte ilegal de armas de fuego.

Después de establecer su ubicación, los integrantes del CTI, la Sijín y el Ejército adelantaron el operativo que permitió capturarlo en el centro de Piedecuesta.

López Quintero quedó a disposición de la autoridad competente para continuar con los trámites judiciales y cumplir la sentencia impuesta. Hasta el momento no se ha informado la duración de la condena.