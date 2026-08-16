Ataque armado en el barrio Santana dejó un hombre y una mujer heridos

Floridablanca

Un ataque con arma de fuego registrado durante la noche de este sábado 15 de agosto dejó dos personas heridas en el barrio Santana, en Floridablanca, Santander.

El hecho ocurrió hacia las 7:20 de la noche. De acuerdo con la información preliminar conocida, la victima, habría salido de su vivienda con destino a una tienda del sector para comprar unas pastillas.

Cuando se encontraba en el establecimiento, fue abordado por dos personas que se movilizaban en una motocicleta. Según las primeras versiones, el parrillero descendió o accionó un arma de fuego contra Carrero sin mediar palabra, ocasionándole tres heridas. Durante el mismo hecho también resultó afectada una mujer de de 53 años, quien recibió una herida en el brazo izquierdo.

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Tras lo ocurrido, los responsables escaparon en la motocicleta con rumbo desconocido, mientras las dos personas fueron auxiliadas y posteriormente trasladadas hasta la Clínica Foscal, donde quedaron bajo atención médica.

De manera preliminar, las autoridades manejan como una de las líneas de investigación un posible ajuste de cuentas, aunque las circunstancias y motivaciones del ataque deberán ser establecidas durante las investigaciones.

Entre los aspectos que son materia de investigación se encuentra información el hombre habría recuperado recientemente su libertad después de permanecer recluido en un establecimiento carcelario del Socorro. Este antecedente deberá ser establecido por las autoridades para determinar si guarda o no relación con el ataque.

Las autoridades avanzan en la recolección de información y en la búsqueda de elementos que permitan identificar a los responsables.