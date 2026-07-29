Un vuelo de diversión terminó en una escena devastadora.

Colombia

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer un accidente ocurrido durante la mañana de este miércoles 29 de julio en zona rural del municipio de Piendamó, Cauca, donde dos personas perdieron la vida tras la caída de un parapente.

Las víctimas fueron identificadas como Jhon Jaider Zúñiga, de 27 años, y Marines Ussa Sarria, de 31 años. Ambos fueron auxiliados por habitantes del sector y trasladados al hospital de Piendamó; sin embargo, el hombre ingresó sin signos vitales, mientras que la mujer falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

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De acuerdo con la información preliminar, la emergencia se registró hacia las 10:00 de la mañana en el sector de Farallones, corregimiento de Tunía, entre los municipios de Piendamó y Silvia. Una de las hipótesis que manejan las autoridades indica que el parapente habría perdido el control durante una maniobra, provocando la caída desde varios metros de altura. No obstante, esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente y hace parte de la investigación.

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Tras el accidente, habitantes de la zona prestaron los primeros auxilios y trasladaron a las víctimas en vehículos particulares hasta el centro asistencial más cercano, donde el personal médico hizo todo lo posible por salvarles la vida.

Posteriormente, unidades de la Policía Nacional y funcionarios de la SIJÍN realizaron la inspección técnica en el lugar del accidente e iniciaron la recolección de elementos materiales probatorios para establecer con precisión qué ocurrió.

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Por ahora, las autoridades no han confirmado si se trataba de un vuelo recreativo, una actividad turística o un recorrido entre un instructor y un pasajero. Asimismo, los investigadores analizan las condiciones del equipo, la ruta del vuelo y otros aspectos técnicos que permitan determinar las causas de este fatal accidente.