Darly, la bumanguesa que murió cuando se dirigía a cumplir su jornada laboral

Accidentes

La madrugada de este martes 21 de julio terminó de manera dolorosa para la familia, amigos y compañeros de trabajo de Darly Ángel Rey, una mujer de 39 años que perdió la vida después de sufrir un grave accidente de tránsito en Santa Marta.

Darly, oriunda de Bucaramanga, residía en el barrio Portal de las Avenidas y trabajaba como almacenista en una empresa ubicada en la Zona Bananera. Como lo hacía habitualmente, salió durante la madrugada en su motocicleta para dirigirse a cumplir una nueva jornada laboral.

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Sin embargo, cuando se movilizaba por la Troncal del Caribe, a la altura del sector conocido como La Coca-Cola, en jurisdicción de Gaira, fue impactada por un automóvil Mazda blanco.

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Según la información preliminar conocida por el medio de comunicacion Santa Marta Manuel Informa , la mujer conducía una motocicleta de placas ZWO-60F, mientras que el vehículo involucrado en el accidente tenía placas KXS-704.

Debido a la fuerza del impacto, Darly quedó gravemente herida sobre la vía. Paramédicos llegaron al lugar y la trasladaron de urgencia a la Clínica Bahía, donde fue atendida por el personal médico.

Pese a los esfuerzos realizados para salvarle la vida, la mujer falleció minutos después como consecuencia de la gravedad de las lesiones sufridas.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para reconstruir la manera en la que ocurrió el accidente y determinar las responsabilidades de las personas involucradas.

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De acuerdo con la información conocida hasta el momento, dos hombres que se movilizaban en el automóvil fueron capturados y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

De manera preliminar, se investiga si los ocupantes del vehículo se encontraban bajo los efectos de bebidas embriagantes. No obstante, esta circunstancia deberá ser confirmada mediante las pruebas y procedimientos correspondientes dentro del proceso judicial.

La muerte de Darly ha causado profunda tristeza entre sus compañeros de trabajo y las personas que la conocieron. Era recordada como una mujer trabajadora, alegre, servicial y apasionada por el fútbol.

Sus compañeros esperaban verla llegar para comenzar una nueva jornada, pero recibieron la noticia de que había sufrido el accidente mientras se dirigía hacia la empresa.

En las próximas horas, su madre viajará desde Bucaramanga hasta Santa Marta para realizar los trámites correspondientes, reclamar el cuerpo de su hija y darle el último adiós.

Mientras sus familiares enfrentan esta dolorosa pérdida, las autoridades continúan recopilando pruebas para establecer con precisión cómo ocurrió el accidente y esclarecer la posible responsabilidad de los ocupantes del automóvil.