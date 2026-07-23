Salió a disfrutar un paseo familiar y cuatro días después hallaron sin vida a Brigitte

Santander

Después de cuatro días de intensas labores de búsqueda, organismos de socorro localizaron sin vida a Brigitte Lorena Fagua, una joven de 23 años que había desaparecido en aguas del río Suárez durante un paseo familiar.

La emergencia se registró en el sector conocido como Tres Pailas, donde, de acuerdo con la información conocida, la joven habría ingresado al afluente y fue arrastrada por la fuerza de la corriente.

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Desde el momento de su desaparición se desplegó un amplio operativo en el que participaron diferentes entidades de emergencia de Santander y Boyacá.

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En las labores estuvieron presentes los cuerpos de Bomberos de Barbosa, Moniquirá y Vélez, además de la Defensa Civil, la Cruz Roja, los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo y equipos especializados en búsqueda y rescate.

Durante los cuatro días de operación, los rescatistas realizaron recorridos por el cauce del río, inspecciones en las orillas y sobrevuelos con drones para tratar de ubicar a la joven.

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Las condiciones geográficas del sector dificultaron las labores desde el primer momento. La zona está caracterizada por la presencia de pozos profundos, cavernas naturales y fuertes corrientes, lo que obligó a los equipos de emergencia a extremar las medidas de seguridad durante cada recorrido.

Pese a las dificultades, las autoridades mantuvieron activo el dispositivo de búsqueda hasta lograr la recuperación del cuerpo de Brigitte Lorena.

Tras el hallazgo, las autoridades iniciaron los procedimientos judiciales y forenses correspondientes para realizar la identificación formal y establecer las circunstancias del hecho.

Familiares y allegados de la joven reciben acompañamiento después de conocer el doloroso desenlace de una búsqueda que mantuvo en expectativa a habitantes de Santander y Boyacá.