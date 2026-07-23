Sicarios acabaron con la vida de un hombre en el barrio El Carmen de Floridablanca

Judicial

Un nuevo hecho de violencia se registró en la noche de este jueves 23 de julio en el municipio de Floridablanca. Hacia las 7:00 p. m., un hombre identificado como Andrés David Briceño Gómez de 30 años fue atacado con arma de fuego en el barrio El Carmen, primera etapa.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la víctima fue interceptada por sujetos que se movilizaban en una motocicleta, quienes le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir del lugar.

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Habitantes del sector manifestaron haber escuchado cerca de cuatro detonaciones, lo que generó momentos de pánico entre quienes se encontraban en la zona. Tras el ataque, Andrés David Briceño Gómez fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial, donde minutos después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

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De manera extraoficial se conoció que la víctima pertenecía a una de las barras organizadas del Atlético Bucaramanga. Sin embargo, las autoridades no han establecido si esa condición tendría alguna relación con el crimen.

Unidades de la Policía Nacional y de criminalística realizaron la inspección técnica en el lugar y avanzan en la recolección de elementos materiales probatorios, así como en la revisión de cámaras de seguridad y testimonios que permitan identificar a los responsables.

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Por el momento, las autoridades desconocen los móviles de este homicidio y continúan adelantando las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. La investigación sigue en desarrollo