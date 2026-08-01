Lorena cruzó una avenida y fue arrollada violentamente por una motocicleta

San gil

Una joven de 19 años, identificada como Lorena Carreño, murió después de permanecer varios días hospitalizada por las graves lesiones que sufrió al ser atropellada por una motocicleta en San Gil, Santander.

El accidente ocurrió durante la madrugada del domingo 26 de julio de 2026, en la avenida Santander, frente a la estación de servicio Los Olivos.

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Una cámara de seguridad registró el momento en que Lorena intentó cruzar la avenida en dirección a un establecimiento del sector. En ese instante fue impactada por una motocicleta que se desplazaba por la vía.

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Las imágenes serán fundamentales para que las autoridades de tránsito establezcan la velocidad a la que se movilizaba el motociclista, las condiciones de visibilidad y las actuaciones de las personas involucradas antes del impacto.

Debido a la fuerza del golpe, la joven quedó gravemente herida. Personas que se encontraban en la zona acudieron para auxiliarla y posteriormente fue trasladada a un centro médico.

Por la complejidad de los traumas, Lorena fue remitida al Hospital Regional Manuela Beltrán, en El Socorro, donde permaneció bajo atención especializada.

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Pese a los esfuerzos del personal médico, su fallecimiento fue confirmado el jueves 30 de julio debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas en el accidente.

El conductor de la motocicleta también resultó herido, aunque hasta el momento no se conocen detalles oficiales sobre su estado de salud.

Lorena era oriunda de Venezuela, pero vivía y trabajaba en Bucaramanga. Según la información conocida, se encontraba de visita en San Gil cuando ocurrió el accidente.

Las autoridades deberán analizar las grabaciones, recoger testimonios y verificar las condiciones de la vía para establecer con precisión cómo ocurrió el siniestro y determinar eventuales responsabilidades.



