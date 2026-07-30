Lanzaron dos granadas contra la vivienda del representante Ariel Rodríguez

Colombia

Un ataque con explosivos fue perpetrado durante la noche del miércoles 29 de julio contra la vivienda del representante a la Cámara por Norte de Santander, Luis Ariel Francisco Rodríguez Beltrán, situada en el sector La Floresta del municipio de Los Patios.

De acuerdo con la información, dos granadas fueron lanzadas desde la parte posterior del inmueble. Uno de los artefactos detonó, mientras que el segundo quedó sin activar y fue posteriormente inspeccionado por personal especializado.

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El representante no se encontraba en la residencia en el momento del ataque, pues permanecía en Bogotá luego de participar en una sesión de la Comisión Séptima de la Cámara. Sin embargo, su esposa y sus hijos estaban dentro de la vivienda y salieron ilesos.

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Según un pronunciamiento conocido tras el hecho, los explosivos cayeron en el patio trasero, lugar donde minutos antes habrían estado jugando los hijos del congresista. La detonación ocasionó daños materiales y generó alarma entre los residentes del conjunto habitacional.

Unidades de la Policía Nacional, el Gaula y otros organismos de seguridad acordonaron el sector para realizar las inspecciones técnicas, retirar el artefacto que no explotó y recopilar elementos que permitan identificar a los responsables.

Hasta el momento no se han reportado capturas ni se conocen públicamente los motivos del ataque. Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer quién ordenó y ejecutó el atentado contra la residencia del congresista liberal.

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El hecho genera especial preocupación debido a que en el mismo conjunto residencial viven otros dirigentes y figuras públicas de Norte de Santander, razón por la cual el lugar cuenta con medidas especiales de protección.