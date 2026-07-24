¿Cuánto recibirá Petro de pensión tras salir de la Casa de Nariño?

Colombia

Cuando Gustavo Petro termine su periodo como presidente de Colombia, tendrá derecho a una pensión especial destinada a quienes han ocupado la jefatura del Estado. La mesada estaría ligada directamente a la asignación mensual de los congresistas y, con los valores actuales, podría superar los $51 millones mensuales.

La legislación colombiana establece que la pensión de los expresidentes equivale a la remuneración que reciben por todo concepto los senadores y representantes a la Cámara. Esta disposición está contemplada en la Ley 53 de 1978 y fue incorporada posteriormente en el Decreto 1833 de 2016, que reúne las normas del Sistema General de Pensiones.

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El monto exacto que recibiría Petro todavía no está definido. La cifra dependerá del salario vigente de los congresistas al momento en que se realice la liquidación y de las decisiones judiciales relacionadas con la prima especial que hace parte de su remuneración.

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En julio de 2026, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto con el que el Gobierno buscaba eliminar una prima cercana a los $18 millones para los congresistas. Como consecuencia, ese componente continúa siendo tenido en cuenta mientras se adopta una decisión de fondo.

Con la prima incluida, la pensión del actual mandatario podría ubicarse alrededor de los $51 millones mensuales. Sin embargo, si el decreto que elimina dicho beneficio recupera su vigencia, el valor podría reducirse hasta una cifra cercana a los $35 millones.

La pensión especial de los expresidentes no funciona bajo las mismas condiciones del régimen ordinario. En este caso, el reconocimiento se deriva de haber ejercido la Presidencia de la República y su cuantía se ajusta de acuerdo con la remuneración de los integrantes del Congreso.

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Por ahora, cualquier cifra debe considerarse una estimación. El valor definitivo se conocerá cuando Petro deje el cargo y la entidad competente realice el procedimiento formal de reconocimiento y liquidación de la prestación.