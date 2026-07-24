Petro responsabilizó a De La Espriella por asesinatos de líderes del Pacto Histórico

Colombia

El presidente Gustavo Petro generó una nueva controversia al relacionar al presidente electo, Abelardo De La Espriella, con los asesinatos de dos presuntos líderes del Pacto Histórico, uno en Pereira y otro en el Tolima.

A través de su cuenta de X, Petro aseguró que “la amenaza de Abelardo empieza a cumplirse”, en referencia a anteriores declaraciones del mandatario electo contra la izquierda colombiana. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han establecido una relación entre esos discursos y los homicidios mencionados.

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En el caso ocurrido en Pereira, las investigaciones continúan sin una hipótesis concluyente sobre el móvil. Petro tampoco precisó con claridad a cuál hecho registrado en el Tolima hacía referencia. Por ahora, no existen decisiones judiciales ni pruebas conocidas que responsabilicen a De La Espriella por estos crímenes.

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El señalamiento aumenta la tensión política durante los últimos días del Gobierno Petro y antes de la posesión de Abelardo De La Espriella, programada para el 7 de agosto.