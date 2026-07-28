A ‘Mincho’ lo sorprendieron a bala y no logró sobrevivir.

Santander

Las autoridades judiciales adelantan las investigaciones para esclarecer un nuevo homicidio registrado en el municipio de Sabana de Torres, Santander, donde un joven perdió la vida luego de ser atacado a disparos al interior de un establecimiento comercial ubicado en el barrio Unidos.

La víctima fue identificada como Benjamín Rico Gómez, conocido entre familiares, amigos y habitantes del municipio como ‘Mincho’. El joven fue auxiliado por personas que se encontraban en el lugar y trasladado de urgencia al hospital municipal; sin embargo, falleció minutos después de su ingreso debido a la gravedad de las heridas.

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De acuerdo con la información preliminar conocida hasta el momento, Benjamín compartía con otras personas y participaba en un juego de mesa cuando, presuntamente, dos hombres encapuchados ingresaron al establecimiento y le dispararon en repetidas ocasiones. Tras cometer el ataque, los agresores huyeron del lugar con rumbo desconocido.

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El hecho generó momentos de angustia entre quienes se encontraban en el establecimiento, mientras la comunidad intentaba auxiliar al joven antes de la llegada de los organismos de emergencia.

Posteriormente, unidades de la Policía Nacional y funcionarios de Policía Judicial realizaron la inspección técnica al lugar, recopilaron elementos materiales probatorios y comenzaron las labores investigativas para reconstruir la dinámica del crimen.

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Por ahora, las autoridades no han informado sobre personas capturadas ni han confirmado los móviles del homicidio. Entre las labores que adelantan los investigadores se encuentran la recolección de testimonios, el análisis de cámaras de seguridad y otras diligencias orientadas a identificar y judicializar a los responsables de este nuevo hecho de violencia que enluta a Sabana de Torres.