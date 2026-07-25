Capturan al exgobernador Hernando Deluque tras quedar en firme su condena.

Colombia

El exgobernador de La Guajira, Hernando David Deluque Freyle, fue capturado este sábado por las autoridades luego de que quedara en firme la decisión de la Corte Suprema de Justicia que lo condenó por irregularidades en la contratación pública durante su administración.

La diligencia se realizó en Riohacha en cumplimiento de la orden emitida por el alto tribunal, que confirmó la responsabilidad del exmandatario por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por hechos ocurridos mientras ejercía como gobernador del departamento.

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El proceso judicial se originó tras las investigaciones sobre varios contratos suscritos durante su gobierno, en los que la Corte encontró inconsistencias relacionadas con el cumplimiento de los procedimientos establecidos para la contratación estatal.

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Deluque, quien además es padre del senador Alfredo Deluque, deberá cumplir la condena impuesta por la justicia, mientras las autoridades adelantan los trámites correspondientes para la ejecución de la sentencia.

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La captura del exgobernador vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos en el manejo de los recursos del Estado y el alcance de las decisiones judiciales frente a casos de corrupción administrativa.