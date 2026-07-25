Proponen juzgar como adultos a jóvenes de 14 años por delitos graves.

Judicial

El Congreso de la República estudiará un proyecto de ley que plantea un cambio significativo en el tratamiento judicial de los adolescentes que cometan algunos de los delitos más graves. La iniciativa propone que los jóvenes entre los 14 y los 18 años sean juzgados bajo el régimen penal de adultos cuando sean señalados de conductas como homicidio, secuestro, terrorismo, extorsión, desaparición forzada, tortura y otros delitos de alto impacto.

Los autores de la propuesta sostienen que las organizaciones criminales han incrementado el reclutamiento y la utilización de adolescentes para ejecutar acciones delictivas, aprovechando que actualmente son procesados bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), el cual tiene un enfoque pedagógico y restaurativo.

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De acuerdo con el proyecto, el objetivo es fortalecer la respuesta del Estado frente a hechos de especial gravedad y evitar que los menores sean utilizados por estructuras criminales como presuntos sicarios o colaboradores en actividades ilícitas.

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Actualmente, la legislación colombiana establece que los menores de 14 años no tienen responsabilidad penal y, por lo tanto, no pueden ser juzgados ni condenados dentro del sistema penal. En su caso, las autoridades aplican medidas de protección y restablecimiento de derechos. Por su parte, los adolescentes entre los 14 y los 18 años son procesados mediante un sistema de justicia especializado, diferente al de los adultos.

La iniciativa ha generado un amplio debate en el país. Mientras algunos sectores consideran que endurecer las sanciones podría desincentivar la participación de adolescentes en organizaciones criminales, otros advierten que la propuesta podría entrar en conflicto con principios constitucionales y con tratados internacionales que protegen los derechos de niños, niñas y adolescentes.

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Por ahora, el proyecto apenas inicia su trámite en el Congreso y deberá superar varios debates legislativos antes de convertirse en ley. Hasta el momento, las normas vigentes sobre responsabilidad penal para menores de edad continúan aplicándose sin modificaciones.