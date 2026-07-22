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Petro ordena trasladar $4 billones a la UNGRD ante la amenaza de un fuerte fenómeno de El

El presidente Gustavo Petro anunció el traslado de $4 billones del Presupuesto General de la Nación a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, como una de las primeras decisiones adoptadas tras

Por · Publicado 22 de julio de 2026 · 10:11 am · Actualizado 22 de julio de 2026 · 10:17 am
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Petro ordena trasladar $4 billones a la UNGRD ante la amenaza de un fuerte fenómeno de El en Política
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El presidente Gustavo Petro anunció el traslado de $4 billones del Presupuesto General de la Nación a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, como una de las primeras decisiones adoptadas tras aprobar la declaratoria de desastre nacional por la posible llegada de un fuerte fenómeno de El Niño.

Según explicó el mandatario, estos recursos serán utilizados para fortalecer las acciones de prevención, preparación y atención de emergencias que podrían presentarse en diferentes regiones del país durante los próximos meses.

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Entre los principales riesgos se encuentran las sequías prolongadas, los incendios forestales, la disminución de los niveles de ríos y embalses, así como posibles afectaciones al abastecimiento de agua potable y a la producción agrícola.

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La declaratoria de desastre nacional permitirá al Gobierno agilizar la contratación y la ejecución de recursos, además de implementar medidas extraordinarias para responder con mayor rapidez ante cualquier emergencia relacionada con las altas temperaturas y la falta de lluvias.

El Ejecutivo también busca reforzar la capacidad operativa de las entidades territoriales, los cuerpos de bomberos, los organismos de socorro y las autoridades encargadas de proteger las fuentes hídricas y las zonas con mayor riesgo de incendios.

Con esta decisión, el Gobierno asegura que pretende anticiparse a los efectos del fenómeno climático y evitar que las emergencias superen la capacidad de respuesta de municipios y departamentos.

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