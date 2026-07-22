Senador del Centro Democrático rechaza posesión de Abelardo en guarnición militar

Política

El senador Rafael Nieto, integrante del Centro Democrático, expresó su desacuerdo con la intención del presidente electo Abelardo de la Espriella de realizar su ceremonia de posesión en una instalación militar.

Aunque Nieto aseguró que no se opone a que el acto se lleve a cabo fuera de Bogotá, considera que el nuevo mandatario debe jurar su cargo ante el Congreso y no frente a integrantes de la Fuerza Pública.

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“Tenemos que preservar la institucionalidad democrática. El mensaje que se envía de un presidente que se posesiona frente a los militares es equivocado”, manifestó el congresista.

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De la Espriella ha defendido su propuesta argumentando que busca rendir un homenaje a los miembros de las Fuerzas Militares. Sin embargo, para que la ceremonia se realice fuera de la capital, Senado y Cámara deberán aprobar el traslado temporal del Congreso.

La propuesta ha abierto una nueva controversia incluso dentro de sectores políticos cercanos al presidente electo. Mientras algunos respaldan el homenaje a la Fuerza Pública, otros advierten que la transmisión del mando debe dejar clara la subordinación de los militares al poder civil.

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