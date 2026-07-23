“Existe una deuda histórica”: el mensaje final de Francia Márquez como vicepresidenta

Política

Durante su participación en el IV Encuentro Continental en Estudios Afrolatinoamericanos de ALARI, realizado en Cali, la vicepresidenta Francia Márquez habló sobre el legado que busca dejar tras cuatro años en el Gobierno. El evento reúne del 22 al 24 de julio a académicos, investigadores y líderes para debatir sobre justicia racial y las realidades de las poblaciones afrodescendientes en América Latina.

Márquez aseguró que su gestión estuvo orientada a recuperar la dignidad de los pueblos afrodescendientes e indígenas y a avanzar en la reparación de lo que calificó como una deuda histórica provocada por siglos de exclusión, racismo y desigualdad.

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También defendió la creación de la Comisión Intersectorial Nacional de Reparaciones Históricas y la estrategia de acercamiento entre Colombia y África, una de las iniciativas más cuestionadas durante su paso por la Vicepresidencia. La existencia y los objetivos de esa comisión han sido destacados previamente por la propia entidad.

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Al finalizar, agradeció a quienes la acompañaron y afirmó que continuará trabajando por la justicia social, la dignidad y los derechos de las comunidades históricamente excluidas.

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