Primera condena sacude investigaciones por corrupción durante la era Quintero

Medellin

La justicia profirió la primera condena dentro de la investigación por presuntas irregularidades en contratos celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí durante la anterior administración de Medellín.

El condenado es Juan Alberto Cardona Henao, antiguo contador y tesorero de Bomberos de Itagüí, quien llegó a un preacuerdo con la Fiscalía y aceptó haber elaborado y utilizado al menos 15 documentos falsos, entre cuentas de cobro y soportes empleados para justificar pagos con recursos públicos por bienes o servicios que, presuntamente, nunca fueron prestados.

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El Juzgado 28 Penal del Circuito de Medellín lo sentenció a 19 meses de prisión por falsedad en documento privado. Las autoridades consideran que su colaboración podría aportar información relevante para esclarecer cómo funcionaba el presunto entramado y establecer la responsabilidad de otras personas vinculadas al proceso.

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Las investigaciones continúan y otras personas permanecen señaladas o procesadas, pero esta decisión no representa una condena contra el exalcalde Daniel Quintero, cuya responsabilidad no fue definida en esta sentencia.

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El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que continuará entregando información a los organismos de control y afirmó que se conocerán nuevos detalles de los casos investigados.