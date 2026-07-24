Un alud sepultó a un trabajador en plena construcción: murió minutos después

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Un joven trabajador perdió la vida luego de quedar sepultado por un alud de tierra mientras realizaba labores de construcción en un lote ubicado junto al barrio La Isabela, en el municipio de Caicedonia, Valle del Cauca.

La emergencia se registró durante la tarde del jueves 23 de julio, cuando, por circunstancias que todavía son materia de investigación, una considerable cantidad de tierra se desprendió y cayó sobre el trabajador.

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Tras recibir el llamado de auxilio, unidades del Cuerpo de Bomberos de Caicedonia se desplazaron hasta el lugar para iniciar las labores de búsqueda y rescate.

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Los socorristas contaron con el apoyo de maquinaria amarilla y de los demás trabajadores que se encontraban en la obra, quienes participaron en los esfuerzos para retirar la tierra y liberar al joven.

Después de varios minutos de trabajo, el hombre fue rescatado y trasladado de urgencia al Hospital Santander, donde fue atendido por personal médico.

Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones sufridas mientras permaneció sepultado, se confirmó su fallecimiento en el centro asistencial.

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La víctima fue identificada como Juan Camilo Escobar Rojas. No obstante, las autoridades señalaron que su identidad deberá ser confirmada oficialmente en el desarrollo de las diligencias correspondientes.

Los organismos competentes iniciaron las investigaciones para establecer qué provocó el deslizamiento, verificar las condiciones en las que se realizaban los trabajos y determinar las circunstancias exactas de este accidente laboral.

También se deberá esclarecer si el terreno presentaba alguna condición de inestabilidad y si en la obra se estaban aplicando las medidas de seguridad necesarias para prevenir este tipo de emergencias.