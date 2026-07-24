Alerta aérea en el suroccidente por emisiones de ceniza del volcán Puracé.

Colombia

La Aeronáutica Civil anunció este viernes 24 de julio una serie de restricciones temporales en el espacio aéreo del suroccidente de Colombia debido al incremento de la actividad del volcán Puracé y a la presencia de ceniza volcánica, una situación que representa un riesgo para la seguridad de las operaciones aéreas.

De acuerdo con la entidad, las evaluaciones meteorológicas y las verificaciones técnicas realizadas durante la mañana confirmaron la presencia de ceniza sobre la ciudad de Popayán y sus áreas de influencia, reduciendo la visibilidad y afectando las condiciones para el funcionamiento seguro de las aeronaves.

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Como medida preventiva, la Aerocivil restringió la navegación en el Área de Control de Tránsito Aéreo de Cali y sus rutas conexas desde la superficie hasta el nivel de vuelo FL210, equivalente a 21.000 pies de altitud.

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Además, ordenó el cierre temporal del Aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán, inicialmente hasta el mediodía de este viernes, cuando se realizará una nueva evaluación técnica para determinar si existen condiciones seguras para reanudar las operaciones.

Mientras tanto, los equipos de control de navegación aérea adelantan desvíos y reorganización de rutas con el fin de mantener la continuidad del servicio mediante trayectos alternos que no representen riesgos para las aeronaves.

La Aerocivil hizo un llamado a los pasajeros con vuelos programados desde o hacia Popayán, Cali y otras terminales cercanas para que consulten directamente con sus aerolíneas el estado de sus itinerarios, posibles reprogramaciones y alternativas de viaje.

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La entidad precisó que mantendrá un monitoreo permanente junto con el Servicio Geológico Colombiano y las autoridades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. La reapertura gradual de las operaciones dependerá de la evolución de la actividad volcánica y de que las condiciones atmosféricas permitan garantizar la seguridad de los vuelos.