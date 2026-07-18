Intentaron salvarlo en plena vía, pero las heridas acabaron con su vida.

Piedecuesta

Las autoridades judiciales adelantan las investigaciones para esclarecer el homicidio de un hombre registrado durante la noche del viernes 17 de julio en el barrio Andalucía, en el municipio de Piedecuesta, Santander.

La víctima fue identificada como Edwin Jesús Loza Castillo, de 35 años de edad, quien perdió la vida tras recibir varios impactos de arma de fuego. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el hecho ocurrió hacia las 7:38 de la noche.

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Según el reporte entregado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, la comunidad alertó a las autoridades luego de escuchar varias detonaciones. Al llegar al sitio, uniformados encontraron a un hombre tendido sobre la vía, en el sector donde se encuentra una placa huella que conduce al barrio Andalucía.

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Habitantes del sector intentaron auxiliar a Edwin Jesús Loza Castillo; sin embargo, cuando llegaron hasta él, ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

Posteriormente, unidades de la Seccional de Investigación Judicial (SIJIN) realizaron la inspección técnica del lugar, la recolección de elementos materiales probatorios y el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal para los procedimientos correspondientes.

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Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas capturadas por este hecho y continúan las investigaciones para establecer los móviles del crimen, identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este nuevo homicidio en Piedecuesta.