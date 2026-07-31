Jorge Alfredo Vargas enfrentará diligencia judicial tras denuncias de cuatro mujeres

Colombia

El periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas Angulo deberá comparecer ante una audiencia de formulación de imputación solicitada por la Fiscalía General de la Nación, dentro de una investigación por presunto acoso sexual.

La diligencia fue programada para el próximo lunes 3 de agosto de 2026, a las 3:00 de la tarde. Durante la audiencia, el ente acusador le comunicará formalmente los hechos por los cuales está siendo investigado y la calificación jurídica provisional del caso.

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La investigación habría comenzado en marzo de este año, después de que varias mujeres denunciaran presuntas conductas de acoso ocurridas en un entorno laboral. Según la información conocida, el proceso reúne los testimonios de cuatro mujeres por hechos que habrían sucedido entre 2024 y 2026.

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La Fiscalía solicitó que la diligencia se realice de manera reservada con el propósito de proteger la identidad, la intimidad y los derechos de las denunciantes, además de evitar una posible revictimización. Esta petición deberá ser estudiada y decidida por el juez encargado de la audiencia.

La formulación de imputación no representa una condena ni determina la responsabilidad del periodista. Jorge Alfredo Vargas mantiene la presunción de inocencia y tendrá derecho a ejercer su defensa durante todas las etapas del proceso judicial.

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La audiencia será clave para conocer formalmente los señalamientos de la Fiscalía y definir los pasos que seguirá la investigación. Posteriormente, el ente acusador deberá establecer si cuenta con elementos suficientes para presentar una acusación ante un juez.